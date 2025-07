Operário se despede da Série D em casa contra o Cianorte neste sábado

O Operário Futebol Clube faz neste sábado (26) sua última partida na Série D do Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Cianorte-PR no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 15h, pela 14ª e última rodada da fase de grupos da competição nacional.

Sem chances de classificação para a próxima fase, o Operário entra em campo buscando encerrar a campanha com a melhor colocação possível no Grupo A7. Atualmente com 14 pontos e ocupando a sexta posição, o Galo pode subir uma colocação caso vença e o Uberlândia-MG perca para o FC Cascavel-PR, no confronto direto que acontece no mesmo horário.

Já o Cianorte, com 19 pontos e na terceira posição da tabela, entra em campo classificado, mas ainda disputa a vice-liderança do grupo com o Goiatuba-GO, que também tem 19 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. A melhor colocação pode garantir vantagem no mata-mata da próxima fase.

Além desses jogos, o complemento da rodada contará com a Inter de Limeira-SP, já classificada na liderança, recebendo o Goiatuba-GO. Em outro duelo, o Itabirito-MG enfrenta o Atlético Monte Azul-SP.

A rodada define os quatro times que avançam às oitavas de final e as posições finais dentro do grupo, que influenciam os cruzamentos da próxima fase.