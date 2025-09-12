Pacientes já podem conferir novas datas para retirada de laudos de raio-x na Capital

Pacientes que realizaram exames ambulatoriais de raio-x na rede municipal de saúde, em casos que não são de urgência ou emergência, precisam ficar atentos às novas datas para retirada de seus laudos.

A alteração nos prazos acontece devido ao processo de modernização dos equipamentos e do sistema de atendimento, que já está em andamento em várias unidades de Campo Grande.