Pacientes já podem conferir novas datas para retirada de laudos de raio-x na Capital

Pacientes que realizaram exames ambulatoriais de raio-x na rede municipal de saúde, em casos que não são de urgência ou emergência, precisam ficar atentos às novas datas para retirada de seus laudos.
A alteração nos prazos acontece devido ao processo de modernização dos equipamentos e do sistema de atendimento, que já está em andamento em várias unidades de Campo Grande.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o ajuste garante que os serviços sejam entregues com qualidade e dentro do novo fluxo, já adaptado à transição entre as empresas prestadoras.