Pagamento do Mais Social será antecipado e estará disponível na quinta

O valor de R$ 450 do programa Mais Social estará disponível para os beneficiários já na próxima quinta-feira (17), antecipando o repasse que tradicionalmente ocorre após o dia 20 de cada mês. A medida beneficia diretamente 37.875 famílias em situação de vulnerabilidade em Mato Grosso do Sul.

Com a liberação antecipada dos valores, a expectativa é também de fortalecimento da economia local, especialmente nos pequenos comércios dos municípios do estado, onde a circulação do benefício contribui para o aumento da atividade econômica.

A iniciativa é do Governo de Mato Grosso do Sul, que destinará R$ 17,04 milhões ao pagamento deste mês. O Mais Social é um dos principais programas estaduais de transferência de renda e busca garantir o acesso a itens essenciais como alimentos, gás de cozinha e produtos de higiene.

Além do pagamento aos beneficiários ativos, o Estado também autorizou o repasse adicional de R$ 289 mil para 553 pessoas que ainda possuem saldo vinculado à versão antiga do cartão. A transferência garante que ninguém deixe de acessar o valor devido.

O cartão do programa tem uso exclusivo para compras e não permite saques em dinheiro, reforçando seu foco em segurança alimentar e dignidade às famílias atendidas.

Mais informações podem ser obtidas no site da Sead ou pelo telefone (67) 3368-9000.