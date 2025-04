Pais são presos após morte de bebê de 10 meses em Campo Grande

Um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 23, foram presos em flagrante nesta segunda-feira (14), em Campo Grande, após a morte da filha de 10 meses. A prisão foi realizada pela Polícia Militar e formalizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

O casal vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também é investigado por maus-tratos qualificados.

A criança foi levada já sem vida ao quartel do Corpo de Bombeiros no bairro Tijuca, de onde foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário. Apesar das tentativas de reanimação, a equipe médica confirmou o óbito. A Polícia Militar foi acionada e conduziu os pais à delegacia, onde foi iniciada a investigação.

Na casa da família, localizada no bairro Tijuca, os investigadores encontraram o imóvel em condições insalubres, com muita sujeira e desorganização. Um laudo preliminar apontou que a causa da morte foi insuficiência respiratória provocada por broncopneumonia. Testemunhas relataram que os pais seriam usuários de drogas e negligentes nos cuidados com os filhos.