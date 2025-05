Pantanal Film abre cadastro para mapear cineclubes em Mato Grosso do Sul

A Pantanal Film, iniciativa vinculada à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com formulários abertos para o cadastro de cineclubes em todo o estado. A proposta é mapear coletivos e ações ligadas ao audiovisual, tanto na capital quanto no interior, com o objetivo de fortalecer a rede de difusão e incentivar novas políticas para o setor.

O cadastro é simples e pode ser feito online, sem necessidade de login. Basta preencher o formulário com informações básicas de contato e responder ao questionário sobre o funcionamento do cineclube. Os dados farão parte de um levantamento que ajudará a orientar futuras ações da Pantanal Film junto aos coletivos audiovisuais.

Em Campo Grande, diversos cineclubes já realizam atividades no Museu da Imagem e do Som, espaço que abriga sessões, debates e encontros ligados ao cinema independente e regional. A atuação desses grupos tem sido apontada como um importante instrumento de democratização do acesso ao audiovisual e de estímulo à produção local.

O levantamento integra um esforço maior da Pantanal Film para consolidar um banco de dados com informações sobre cineclubes, produtoras, profissionais e estudantes do setor. A ideia é facilitar o planejamento de projetos, parcerias e ações de fomento que contribuam para o desenvolvimento do audiovisual em Mato Grosso do Sul.

A previsão é de que as informações reunidas estejam disponíveis em breve no site oficial da Fundação de Cultura do estado. Mais detalhes sobre os cadastros e outras iniciativas da Pantanal Film podem ser acompanhados pelas redes sociais e canais da instituição.

*Com informações da Assessoria