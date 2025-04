Páscoa mais doce: solidariedade se espalha em ações pela capital

Em tempos em que os desafios do cotidiano muitas vezes nos afastam do essencial, a Páscoa chega como um lembrete de que partilhar é um dos gestos mais transformadores que podemos oferecer.

Mais do que ovos de chocolate e mesas enfeitadas, a data é, para muitos, um momento de colaboração com o próximo, de estender a mão e dar um pouco de si.

Em Campo Grande, empresas e grupos voluntários têm colocado essa ideia em prática com ações solidárias que beneficiam muitas crianças neste período.

A Digix, empresa que desenvolve softwares para a gestão pública, utilizou a tecnologia para criar uma arte colaborativa com desenhos que representassem a Páscoa.

“Nós fizemos essas embalagens para distribuir um pouco do nosso amor as crianças e compartilhar uma Páscoa mais doce. Então, mais uma vez, colocamos o nosso propósito de melhorias reais na vida das pessoas em prática e ajudando as crianças a terem momentos especiais”, ressaltou Bárbara Borgmann, diretora de gente e gestão da Digix.

1.000 barras de chocolate foram doadas – Divulgação/Digix

As ilustrações estamparam as embalagens das 1.000 barras de chocolate que foram doadas na comunidade Jardim Corcovado, Cotolengo Sul-Mato-Grossense e no Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA).

“Toda doação é muito bem-vinda, ainda mais na Páscoa, que as crianças esperam muito e muitos não ganham em casa. As crianças ficaram extremamente felizes e encantadas com os desenhos da embalagem. Com certeza, a ação vai fazer diferença na Páscoa deles”, disse Maísa Mello, assistente social do CICA.

A Páscoa deste ano mostrou que, mesmo diante de tantos desafios, o Brasil segue sendo um país onde a solidariedade floresce com criatividade e generosidade. Em cada gesto, uma certeza: doar é, sempre, uma forma de renovar o mundo.

*Com informações da Assessoria