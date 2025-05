Passeio cultural gratuito em Corumbá integra programação do Festival América do Sul

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza, nos dias 15 e 16 de maio, o projeto “Andanças do Patrimônio” em Corumbá, como parte da programação do Festival América do Sul (FAS). O objetivo da ação é incentivar a população e autoridades a conhecerem os pontos históricos da cidade e refletirem sobre seus significados.

A programação tem início no dia 15, com um ciclo de debates no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gómez, das 8h às 18h. Os eixos discutidos serão: redes de fortalecimento e territórios; patrimônio cultural para e pelo povo; fazendo a roda girar; e patrimônio cultural.

No dia 16, às 16h, está prevista uma caminhada guiada gratuita pelos pontos históricos de Corumbá. A atividade é aberta ao público e propõe um contato direto com o patrimônio cultural local.

A iniciativa também busca ampliar a escuta ativa da sociedade e promover a construção coletiva do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC). Entre os resultados esperados estão a formulação do 1º Plano Setorial Nacional de Patrimônio Cultural (PNSPC) e do Marco Regulatório do sistema. Esses instrumentos devem orientar políticas públicas, fortalecer a gestão participativa e ampliar a transparência na área do patrimônio cultural.

O evento conta com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico de Corumbá (FUPHAN).