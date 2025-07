Pavimentação da MS-352 é concluída em Terenos após investimento de R$ 86,5 mi

A pavimentação da rodovia MS-352, em Terenos, foi concluída e entregue nesta terça-feira (22), beneficiando diretamente o escoamento da produção agrícola, o turismo e o transporte escolar da região. A obra contempla um trecho de 40 quilômetros entre o entroncamento com a BR-262 e a Ponte do Grego.

Com investimento de R$ 86,5 milhões do Governo do Estado, a intervenção foi dividida em dois lotes. O primeiro abrangeu 15 km, ligando a BR-262 à MS-447, enquanto o segundo compreendeu mais 25 km até a ponte. A pavimentação atende a uma demanda antiga da população local e de produtores que utilizam a via diariamente.

A nova infraestrutura deve gerar impacto positivo na economia da região ao reduzir os custos logísticos para o transporte de grãos e outros insumos. Também melhora significativamente o deslocamento de estudantes da zona rural e o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação.

A rodovia ainda tem papel estratégico na integração entre os municípios vizinhos e comunidades locais, como as localidades de Jacobina, Cipolândia e o Distrito de Taboco. Além disso, serve de acesso à Comunidade Quilombola dos Pretos, que agora conta com uma via asfaltada para deslocamentos mais seguros e rápidos.

A pavimentação da MS-352 se soma a outros investimentos em infraestrutura urbana em Terenos, como obras em saúde, habitação e saneamento, que seguem em andamento como parte de um pacote estadual voltado à melhoria da qualidade de vida nas cidades do interior.