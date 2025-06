Pavimentação de bairros marca novo pacote de obras em Ribas

Com o avanço do setor industrial e o forte impacto econômico causado pela instalação da fábrica da Suzano, Ribas do Rio Pardo tem vivido uma intensa transformação urbana e social. Para acompanhar esse ritmo de crescimento, o Governo do Estado anunciou um novo pacote de investimentos em infraestrutura no município.

Entre as ações previstas estão obras de pavimentação e drenagem em bairros que enfrentam problemas estruturais, como Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida e Jardim das Palmeiras. O objetivo é garantir melhorias na qualidade de vida da população, especialmente em áreas que ainda carecem de infraestrutura básica.

Durante uma reunião realizada nesta quarta-feira (18), foi autorizada a execução da obra de acesso ao Polo Industrial de Ribas, projeto que já estava planejado e agora terá início. A intervenção busca facilitar a logística da região e fortalecer ainda mais a atividade econômica no município.

O pacote de investimentos também inclui a construção de novas moradias e a ampliação da rede de ensino, com a implantação de salas de aula para atender à crescente demanda. As ações fazem parte de um conjunto de medidas voltadas a garantir que o crescimento populacional seja acompanhado por serviços públicos de qualidade.

Os investimentos estaduais visam consolidar esse momento de desenvolvimento, promovendo urbanização e garantindo que a cidade avance de forma planejada e sustentável.

*Com informações do Governo de MS