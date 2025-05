Pecuária em MS alia tradição, tecnologia e protagonismo no campo

O som dos cascos no chão de terra e o mugido nos currais não são apenas parte da paisagem rural de Mato Grosso do Sul — são expressões de uma economia que pulsa forte. Com um rebanho de quase 18 milhões de cabeças de gado, o estado se mantém como um dos maiores exportadores de carne bovina do país, tendo embarcado, entre janeiro e abril de 2025, 123,4 mil toneladas do produto para o exterior.

Por trás desses números robustos, há histórias de inovação, superação e, principalmente, protagonismo feminino no campo — uma realidade cada vez mais presente na pecuária sul-mato-grossense.

Da infância no campo à atuação na pesquisa

A trajetória de Ana Paula Boiadeira é um exemplo marcante dessa transformação. Primeira mulher a atuar como peoa em um órgão público federal, ela integra hoje a equipe da Embrapa Gado de Corte, onde trabalha ao lado de pesquisadores na área de reprodução bovina.

A paixão pela lida com o gado nasceu ainda na infância, e, com o tempo, Ana conquistou seu espaço em um ambiente historicamente masculino. Para ela, os tempos mudaram — e para melhor

“Hoje, a mulher tem voz, tem vez e tem conhecimento técnico para contribuir com o avanço da pecuária”, destaca Ana Paula Boiadeira.

Empreendedorismo que nasce da adversidade

Outro exemplo inspirador é o de Maria Ortiz, que fundou a M.O. Negócios Rurais, empresa especializada na intermediação da compra e venda de gado. Filha e neta de pecuaristas, ela decidiu empreender após enfrentar complicações de saúde que a afastaram temporariamente da lida no campo.

Para Maria, a pecuária vai muito além da geração de renda:

“É preciso preparo, visão de negócio e valorização das pessoas que trabalham na cadeia produtiva”, afirma Maria Ortiz.

Inovação antes da porteira

Segundo Eduardo Monreal, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande (SRCG), o avanço da tecnologia tem sido um dos principais motores de transformação no setor, integrando a pecuária a outras cadeias produtivas e promovendo o desenvolvimento regional.

Essa visão é compartilhada pela médica-veterinária e empresária Ana Cristina Andrade Bezerra, que destaca o papel das empresas do agro como vetor de inovação. Para ela, a modernização começa antes mesmo da porteira e tem impactos diretos na economia e no bem-estar das comunidades rurais.

“A pecuária movimenta vidas. No interior do estado, as famílias vivem próximas ao trabalho no campo. A presença feminina fortalece esse vínculo e gera impacto social positivo”, aponta Ana Cristina.

Mais do que produção animal, a pecuária em Mato Grosso do Sul representa geração de renda, inclusão, educação e modernização.

Confira a reportagem especial: