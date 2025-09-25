Veículos de Comunicação
MERCADO PECUÁRIO

Pecuária em MS mantém margens positivas mesmo com pressão no mercado

Mesmo com retração em outras regiões, estado mantém valores mais firmes e vê oportunidade em confinamento

Duda Schindler

Pecuaristas ainda podem aproveitar confinamento - Foto: Reprodução/Famasul
O mercado pecuário em Mato Grosso do Sul enfrenta um período de pressão nos preços, reflexo do aumento da oferta de animais confinados e da baixa qualidade das pastagens após o inverno. Mesmo assim, o cenário para os produtores do estado ainda apresenta oportunidades de margem.

Segundo o diretor-executivo do Grupo Guarujá, Luiz Venturi, o confinamento tem garantido melhores condições aos pecuaristas neste momento. “Apesar da queda no preço da arroba, as margens continuam atrativas. Hoje é possível produzir uma arroba de R$ 240 a R$ 250 e vender a R$ 320, o que representa cerca de 20% de margem”, destacou.

Venturi reforça que a estratégia para o período é aproveitar o confinamento como forma de aliviar as pastagens e garantir novos giros de engorda. “A chuva deve se firmar apenas em outubro, o que significa que o boi de pasto só deve estar pronto para abate em fevereiro ou março do próximo ano. Até lá, o confinamento segue como alternativa viável para aproveitar o aumento previsto nos preços”.

Outro ponto positivo é a valorização do gado magro e a relação de troca com o boi gordo, considerada favorável para o produtor. “Ao acelerar o número de giros no confinamento, o pecuarista consegue otimizar resultados, aumentar a produção de arrobas e manter a competitividade”, explicou.

No cenário internacional, a carne brasileira mantém preço inferior ao de países como Estados Unidos e Austrália, o que reforça a demanda de exportação. Para Venturi, esse fator, somado ao ágio que Mato Grosso do Sul vem registrando em relação a São Paulo, cria um ambiente mais favorável para o confinador local, equilibrando custos e melhorando as condições de mercado.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa, desta quinta-feira (25):

