Pedágio na BR-163 em MS terá novos valores a partir deste sábado

A partir deste sábado (14), entram em vigor os novos valores de pedágio na BR-163, em Mato Grosso do Sul. O ajuste, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), será aplicado em todas as praças administradas pela concessionária Motiva, antiga CCR MSVia.

Para carros de passeio, as tarifas irão variar de R$ 6,50 a R$ 10,00, conforme o trecho. O aumento corresponde a uma correção de 5,53%, calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre abril de 2024 e abril de 2025.

De acordo com a ANTT, a atualização dos preços faz parte dos mecanismos previstos em contrato para garantir o equilíbrio financeiro da concessão e a continuidade dos serviços oferecidos nas rodovias federais concedidas. Os valores arrecadados são destinados à manutenção da pista, atendimento 24 horas, ações de segurança e conservação da via.

O órgão regulador também destacou que os reajustes seguem critérios técnicos e transparentes, permitindo que motoristas, empresas e transportadores possam se planejar diante do impacto nos custos de deslocamento.

A relação completa com as novas tarifas pode ser consultada nos sites oficiais da ANTT e da concessionária Motiva.