Pedro Kemp e Vander Loubet vencem eleição e assumem comando do PT em MS

Os deputados Pedro Kemp (PT) e Vander Loubet (PT) foram os vencedores da eleição interna do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul. Kemp foi eleito presidente do diretório municipal em Campo Grande, enquanto Loubet vai comandar o diretório estadual. A votação ocorreu no domingo (6), em 66 municípios sul-mato-grossenses.

A apuração, feita manualmente com cédulas de papel, confirmou a vitória dos dois parlamentares com ampla margem de votos sobre seus adversários. Em Campo Grande, Kemp obteve 675 votos contra 219 de Elaine Becker. Já Loubet recebeu 762 votos no estado, superando Humberto Amaducci, que teve 162 votos.

A eleição também escolheu representantes para o comando nacional do partido. Na Capital, Edinho Silva liderou com 559 votos, seguido por Rui Falcão (178), Valter Pomar (141) e Romênio Pereira (16).

A votação foi realizada entre 9h e 17h. Em Campo Grande, o processo ocorreu na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MS), no bairro São Francisco. A previsão é de que o resultado oficial seja anunciado pelo partido ainda nesta segunda-feira.