Pequenos agricultores da Capital terão a garantia da venda de seus produtos

Produtores da agricultura familiar de Campo Grande terão a garantia da venda de seus produtos com a assinatura, nesta sexta-feira (24), de um Termo de Cooperação entre o Senar/MS e a Prefeitura Municipal. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Famasul, o Sindicato Rural de Campo Grande e a Semades, busca fortalecer o setor e ampliar a geração de renda no campo e na cidade.

O programa Agro Integra CG prevê a capacitação de produtores rurais e hortas urbanas, com assistência técnica e acompanhamento por até dois anos. A proposta é preparar os agricultores para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que compra alimentos diretamente da agricultura familiar para a merenda das escolas municipais. A ação vai orientar desde o planejamento das lavouras até o escoamento da produção, com incentivo à diversificação e à sustentabilidade.

Segundo o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, o trabalho começa dentro das propriedades.

“Nós vamos até o pequeno produtor que tem sua propriedade e não sabe o que produzir. A nossa assistência técnica vai ajudá-lo a planejar e cultivar alimentos como alface, mandioca e tomate, tudo voltado ao PNAE. A prefeitura precisa desses produtos e, quando a produção é do entorno de Campo Grande, o pagamento chega a ser 10% maior.”, explicou

Segundo a prefeita Adriane Lopes, srerão investidos R$ 10 milhões no programa. Ela ainda destacou que o projeto vai impulsionar a economia local e garantir alimentos frescos nas escolas.