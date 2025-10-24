Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

AGRO

Pequenos agricultores da Capital terão a garantia da venda de seus produtos

Acordo firmado assegura capacitação e assistência técnica a pequenos agricultores que vão fornecer alimentos para a merenda escolar

Duda Schindler

Assinatura do Termo de Cooperação entre o Senar/MS e a Prefeitura de Campo Grande - Foto: Duda Schindler
Assinatura do Termo de Cooperação entre o Senar/MS e a Prefeitura de Campo Grande - Foto: Duda Schindler

Produtores da agricultura familiar de Campo Grande terão a garantia da venda de seus produtos com a assinatura, nesta sexta-feira (24), de um Termo de Cooperação entre o Senar/MS e a Prefeitura Municipal. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Famasul, o Sindicato Rural de Campo Grande e a Semades, busca fortalecer o setor e ampliar a geração de renda no campo e na cidade.

O programa Agro Integra CG prevê a capacitação de produtores rurais e hortas urbanas, com assistência técnica e acompanhamento por até dois anos. A proposta é preparar os agricultores para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que compra alimentos diretamente da agricultura familiar para a merenda das escolas municipais. A ação vai orientar desde o planejamento das lavouras até o escoamento da produção, com incentivo à diversificação e à sustentabilidade.

Segundo o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, o trabalho começa dentro das propriedades.

“Nós vamos até o pequeno produtor que tem sua propriedade e não sabe o que produzir. A nossa assistência técnica vai ajudá-lo a planejar e cultivar alimentos como alface, mandioca e tomate, tudo voltado ao PNAE. A prefeitura precisa desses produtos e, quando a produção é do entorno de Campo Grande, o pagamento chega a ser 10% maior., explicou

Segundo a prefeita Adriane Lopes, srerão investidos R$ 10 milhões no programa. Ela ainda destacou que o projeto vai impulsionar a economia local e garantir alimentos frescos nas escolas.

Serão mais 300 pequenos produtores capacitados e vamos investir R$ 10 milhões na compra desses produtos para colocar na merenda escolar das nossas crianças”, afirmou

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos