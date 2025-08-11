Pesquisadores desenvolvem app que monitora a população de cascudinho na avicultura

Pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, estão desenvolvendo um aplicativo que utiliza inteligência artificial para identificar e contar automaticamente o Alphitobius diaperinus, conhecido como cascudinho, em armadilhas. A praga, que se multiplica na cama dos aviários, provoca prejuízos técnicos e econômicos, além de riscos à saúde de aves, produtores e consumidores devido ao uso de inseticidas no controle.

O projeto combina pesquisa tradicional e tecnologia. As armadilhas usadas foram feitas com potes plásticos e, segundo os testes, funcionam bem mesmo sem iscas, facilitando a leitura das imagens pelo aplicativo, que alcançou mais de 90% de precisão na contagem automática. O sistema foi criado para funcionar até em celulares simples, oferecendo resultados rápidos e classificando o nível de infestação como “pouco”, “médio” ou “muito” infestado.

Além da contagem, o app calcula a quantidade exata de produto necessário para o controle, com base em dados biológicos e modelagem matemática, evitando desperdícios e reduzindo custos. Atualmente, muitos produtores usam a aplicação “no olho”, o que pode levar ao uso excessivo ou insuficiente de inseticidas.

O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, aloja mais de 7,4 bilhões de aves por ano. O cascudinho é uma das pragas mais preocupantes para o setor, afetando diretamente a produtividade e a sanidade dos plantéis.

Agora, a tecnologia entra na fase de testes em aviários comerciais para validar os resultados obtidos em laboratório. A expectativa é que, após a validação, o aplicativo ajude a estabelecer um novo padrão de precisão e economia no controle de pragas, com possibilidade de adaptação para outras espécies, como ácaros.