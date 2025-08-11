Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

AGRO

Pesquisadores desenvolvem app que monitora a população de cascudinho na avicultura

Tecnologia da Embrapa identifica e quantifica cascudinhos com 90% de precisão, reduzindo custos e uso de inseticidas

Duda Schindler

Infestação de cascudinho (Alphitobius diaperinus) em galpão avícola- Foto: Reprodução/ Ruraltec
Infestação de cascudinho (Alphitobius diaperinus) em galpão avícola- Foto: Reprodução/ Ruraltec

Pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, estão desenvolvendo um aplicativo que utiliza inteligência artificial para identificar e contar automaticamente o Alphitobius diaperinus, conhecido como cascudinho, em armadilhas. A praga, que se multiplica na cama dos aviários, provoca prejuízos técnicos e econômicos, além de riscos à saúde de aves, produtores e consumidores devido ao uso de inseticidas no controle.

O projeto combina pesquisa tradicional e tecnologia. As armadilhas usadas foram feitas com potes plásticos e, segundo os testes, funcionam bem mesmo sem iscas, facilitando a leitura das imagens pelo aplicativo, que alcançou mais de 90% de precisão na contagem automática. O sistema foi criado para funcionar até em celulares simples, oferecendo resultados rápidos e classificando o nível de infestação como “pouco”, “médio” ou “muito” infestado.

Além da contagem, o app calcula a quantidade exata de produto necessário para o controle, com base em dados biológicos e modelagem matemática, evitando desperdícios e reduzindo custos. Atualmente, muitos produtores usam a aplicação “no olho”, o que pode levar ao uso excessivo ou insuficiente de inseticidas.

O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, aloja mais de 7,4 bilhões de aves por ano. O cascudinho é uma das pragas mais preocupantes para o setor, afetando diretamente a produtividade e a sanidade dos plantéis.

Agora, a tecnologia entra na fase de testes em aviários comerciais para validar os resultados obtidos em laboratório. A expectativa é que, após a validação, o aplicativo ajude a estabelecer um novo padrão de precisão e economia no controle de pragas, com possibilidade de adaptação para outras espécies, como ácaros.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos