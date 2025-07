Pictec abre nova edição com mil bolsas para estudantes e 250 para professores

Estudantes do ensino médio da rede pública de Mato Grosso do Sul terão nova oportunidade de ingressar no universo da ciência e da tecnologia. Está aberto o edital da 5ª edição do Pictec (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica), que oferece bolsas para projetos de pesquisa coordenados por professores das escolas estaduais, do Colégio Militar e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

A iniciativa pretende estimular a vocação científica entre jovens, por meio de propostas inéditas nas áreas de agronegócio, biotecnologia, bioeconomia, energias renováveis, saúde humana e animal, cidades inteligentes, biodiversidade, entre outras. Cada projeto aprovado poderá contar com até quatro alunos bolsistas e será acompanhado por um professor-orientador.

Com investimento de R$ 7,2 milhões, o edital prevê até mil bolsas de R$ 400 para alunos e 250 bolsas de R$ 800 para professores, válidas por 12 meses. Os recursos são da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelos professores até 5 de setembro, às 17h (horário local), por meio do sistema eletrônico SigFundect. O docente deve estar vinculado a uma das instituições contempladas e apresentar um projeto original e completo. A indicação dos alunos será feita somente após a aprovação da proposta.

Pictec

Criado em 2021, o Pictec já beneficiou mais de 2.300 estudantes e professores em quatro edições, com mais de 500 projetos de pesquisa. A atual edição do programa está presente em 100 escolas de 35 municípios sul-mato-grossenses.

Com foco na formação científica desde a base escolar, o programa busca desenvolver a autonomia dos estudantes, além de habilidades em leitura, escrita, oralidade e raciocínio lógico.

Experiências anteriores, como o projeto de horta sustentável com irrigação robótica desenvolvido em uma escola do campo, mostram como a iniciação científica pode transformar a relação dos jovens com a educação e com a própria comunidade.