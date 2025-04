Pirataria de sementes de soja causa prejuízo equivalente a "um Mato Grosso do Sul por ano"

O estudo aponta que 11% da área plantada no Brasil na safra 2023/24 usou sementes piratas, o que representa mais de 4 milhões de hectares – equivalente ao total cultivado em Mato Grosso do Sul na mesma temporada. O levantamento também indica que 67% das sementes utilizadas no país são certificadas, enquanto 22% são “salvas” e registradas pelos agricultores.

A pirataria de sementes de soja causa um prejuízo anual de R$ 10 bilhões no Brasil . Um estudo, realizado pela Croplife e a consultoria Céleres , aponta que o uso de sementes ilegais reduz a produtividade no campo e aumenta os riscos de pragas e doenças .

A substituição das sementes piratas por certificadas poderia gerar um aumento de R$ 4 bilhões na receita do setor de sementes e R$ 2,5 bilhões para os agricultores. A agroindústria de farelo e óleo de soja poderia faturar mais R$ 1,2 bilhão, e as exportações do agronegócio cresceriam em R$ 1,5 bilhão.

De acordo com o levantamento, estados com maior uso de sementes não certificadas registram mais problemas com plantas daninhas resistentes, o que reduz a produtividade. Ainda é destacado que o uso de sementes certificadas pode tornar as lavouras mais resistentes a desafios climáticos e melhorar a competitividade do Brasil no mercado global.