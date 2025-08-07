Planejamento jurídico evita prejuízos e protege o produtor rural

“O produtor geralmente só procura um advogado quando o problema já está instalado. Em muitos casos, um bom planejamento jurídico teria evitado a situação” – advogado Carlos Batalha.

Segundo o advogado Carlos Batalha , especialista em direito do agronegócio, muitos problemas enfrentados no campo poderiam ser evitados com orientação antecipada.

Produtores rurais que contam com assessoria jurídica especializada têm mais chances de evitar prejuízos financeiros , conflitos familiares e disputas judiciais . A atuação preventiva do advogado é essencial em momentos como compra e venda de propriedades, financiamentos, formação de sociedades e até na sucessão familiar. O alerta foi feito durante entrevista ao quadro Explicando o Direito , nesta quinta-feira (7), na Massa FM.

Doença sem sintomas claros exige exames periódicos e atenção a fatores de risco como histórico familiar e estilo de vida

Campanha oferece cupons a cada R$ 100 em compras e inclui sorteios de airfryers todos os dias

Batalha afirma que, além de evitar prejuízos, a assessoria jurídica ajuda a garantir a continuidade da produção. Ele cita como exemplo produtores que conseguem renegociar dívidas com instituições financeiras antes de se tornarem inadimplentes, preservando o crédito e a estabilidade da atividade.

O advogado também chamou atenção para a importância da sucessão familiar bem planejada. “Instrumentos como a holding familiar ajudam a organizar a transição entre gerações e proteger o patrimônio, evitando disputas entre herdeiros e interrupções na produção”, disse.

Com a reforma tributária em andamento, Batalha reforça que os produtores devem buscar informações e apoio técnico para entender como as mudanças impactarão suas atividades. “O ideal é contar com um escritório de confiança, que oriente estrategicamente cada passo do negócio rural”, concluiu.

Confira o Explicando Direito desta quinta-feira (7):