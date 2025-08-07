Veículos de Comunicação
Planejamento jurídico evita prejuízos e protege o produtor rural

Advogado alerta sobre os riscos da falta de assessoria no agronegócio e defende a atuação preventiva como chave para a sustentabilidade no campo

Duda Schindler

Assessoria jurídica ajuda a garantir a continuidade da produção - Foto: Reprodução
Assessoria jurídica ajuda a garantir a continuidade da produção - Foto: Reprodução

Produtores rurais que contam com assessoria jurídica especializada têm mais chances de evitar prejuízos financeiros, conflitos familiares e disputas judiciais. A atuação preventiva do advogado é essencial em momentos como compra e venda de propriedades, financiamentos, formação de sociedades e até na sucessão familiar. O alerta foi feito durante entrevista ao quadro Explicando o Direito, nesta quinta-feira (7), na Massa FM.

Segundo o advogado Carlos Batalha, especialista em direito do agronegócio, muitos problemas enfrentados no campo poderiam ser evitados com orientação antecipada.

Carlos Batalha na Massa FM – Rodrigo Moreira

“O produtor geralmente só procura um advogado quando o problema já está instalado. Em muitos casos, um bom planejamento jurídico teria evitado a situação” – advogado Carlos Batalha.

Batalha afirma que, além de evitar prejuízos, a assessoria jurídica ajuda a garantir a continuidade da produção. Ele cita como exemplo produtores que conseguem renegociar dívidas com instituições financeiras antes de se tornarem inadimplentes, preservando o crédito e a estabilidade da atividade.

O advogado também chamou atenção para a importância da sucessão familiar bem planejada. “Instrumentos como a holding familiar ajudam a organizar a transição entre gerações e proteger o patrimônio, evitando disputas entre herdeiros e interrupções na produção”, disse.

Com a reforma tributária em andamento, Batalha reforça que os produtores devem buscar informações e apoio técnico para entender como as mudanças impactarão suas atividades. “O ideal é contar com um escritório de confiança, que oriente estrategicamente cada passo do negócio rural”, concluiu.

Confira o Explicando Direito desta quinta-feira (7):

