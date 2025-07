Plano Safra 2025/26 destina R$ 516,2 bi à agricultura empresarial

O Governo Federal lançou nesta terça-feira (1º) o Plano Safra 2025/2026, com previsão de R$ 516,2 bilhões para o financiamento da agricultura empresarial no país. O valor representa um aumento de R$ 8 bilhões em relação ao ciclo anterior. Voltado a médios e grandes produtores, o plano oferece crédito para custeio, comercialização e investimentos, com condições específicas conforme o perfil do produtor e o tipo de financiamento solicitado.

Uma das principais novidades do novo ciclo é a exigência do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a liberação de crédito de custeio. A medida busca garantir maior segurança na produção e evitar financiamentos em períodos ou regiões de alto risco climático. Também foi autorizada a compra antecipada de rações, medicamentos e suplementos, com validade de até 180 dias antes da formalização do crédito.

O programa amplia o apoio a práticas sustentáveis, permitindo o financiamento de sementes e mudas de espécies florestais, além de insumos para coberturas vegetais no período entre safras. Também estão previstas condições especiais de juros para produtores que investirem em ações de preservação ambiental. Além disso, o limite de renda anual para acesso ao Pronamp foi ampliado de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões.

Entre os programas que recebem reforço, estão os voltados à inovação e modernização. Os créditos para investimentos em granjas e armazenagem foram ampliados. No caso do Programa para Construção de Armazéns (PCA), o limite de capacidade por projeto subiu de 6 mil para 12 mil toneladas. Já o RenovAgro Ambiental passa a financiar ações de combate a incêndios, como a aquisição de caminhões-pipa e plantio de mudas nativas para recuperação de áreas degradadas.

Outra medida importante é a ampliação do acesso ao Funcafé, que agora pode ser utilizado por produtores do Pronaf e do Pronamp mesmo com contratos ativos no Plano Safra. A iniciativa busca fortalecer o setor cafeeiro e oferecer mais flexibilidade no uso dos recursos. As novas regras e condições de financiamento estarão disponíveis nas tabelas oficiais do Ministério da Agricultura e Pecuária.