Plantão tem poucos pediatras neste sábado

A escala médica deste sábado (5) nas unidades de urgência e emergência de Campo Grande indica uma oferta limitada de profissionais para atendimento infantil. Em vários turnos, parte das unidades não contará com médicos pediatras, o que pode afetar o fluxo de atendimento para crianças.

No período noturno, seis das dez unidades não terão pediatras. Estão sem médicos infantis nesse horário a UPA Almeida, UPA Universitário, UPA Santa Mônica, CRS Aero Rancho, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes. As demais unidades contam com no máximo seis profissionais para o atendimento infantil.

Durante a manhã, cinco unidades funcionam sem pediatras: UPA Almeida, CRS Aero Rancho, CRS Coophavila II, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes. À tarde, há leve aumento, mas a maioria das unidades segue com até cinco médicos para o público infantil.

No atendimento adulto, a distribuição é mais regular entre os turnos. A UPA Leblon concentra o maior número de médicos, com nove profissionais pela manhã e à tarde, e sete no período noturno. Outras unidades como a UPA Cel. Antonino e UPA Universitário mantêm equipes adultas entre cinco e sete médicos por turno.

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), é que a população procure as unidades com pediatras apenas em casos necessários e, se possível, evite horários de maior movimento.