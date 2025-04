Plataforma digital reúne vagas de emprego e cursos de capacitação em MS

Uma nova plataforma digital voltada à qualificação profissional e empregabilidade foi lançada nesta terça-feira (30), em Mato Grosso do Sul. O sistema, gratuito e totalmente online, permite que trabalhadores, empresas e instituições de ensino se conectem de forma direta a oportunidades de capacitação e de trabalho no estado.

Com acesso pelo site msqualifica.ms.gov.br ou pelo aplicativo MS Digital, disponível para Android e iOS, a ferramenta oferece funcionalidades como cadastro de currículos, divulgação de vagas e oferta de cursos profissionalizantes. A navegação é feita por meio de autenticação segura via conta gov.br.

Integração com base de dados e foco na demanda

A proposta é integrar a qualificação à real demanda do setor produtivo, utilizando dados da Fundação do Trabalho para alinhar os cursos ofertados às necessidades de contratação das empresas.

A plataforma também permite que as instituições de ensino cadastrem suas capacitações, ampliando o alcance da formação profissional.

Mato Grosso do Sul tem se destacado nacionalmente pelo desempenho no mercado de trabalho. O estado registra a quinta menor taxa de desocupação do país, com 3,7%, e rendimento médio de R$ 3.504, acima da média brasileira. Segundo o governo estadual, a plataforma busca reforçar esse cenário ao aproximar as vagas disponíveis da mão de obra qualificada.