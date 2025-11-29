Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha em carreta durante operação na Capital

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu 1,5 tonelada de maconha na madrugada deste sábado (29) durante um bloqueio na entrada da MS-040, em Campo Grande. A ação faz parte da Operação Protetor, que fiscaliza caminhões e veículos de carga na região.

Os policiais abordaram uma carreta vermelha acoplada a um reboque carregado com borato. O motorista afirmou que havia partido de Corumbá com destino a Matozinhos (MG), mas apresentou versões divergentes sobre a data do carregamento e não conseguiu comprovar a origem da carga com nota fiscal.

Diante das contradições, a equipe realizou uma vistoria detalhada no veículo. Entre o carregamento, de forma visível, estavam 48 fardos com cheiro de maconha. Um dos pacotes foi aberto, confirmando a presença da droga. Após a pesagem, o total chegou a 1.532,2 kg.

O motorista disse aos policiais que recebeu a carga ilícita em um endereço que não soube informar em Corumbá e que o destino seria Araçariguama (SP), onde receberia as orientações finais ao chegar. Ele declarou que ganharia R$ 40 mil pelo transporte.

Apreensão e Consequências

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol). A carreta, o carregamento de borato e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Segundo a PM, o valor estimado da carga é de R$ 3,2 milhões.