Rota do Tráfico

Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha em carreta durante operação na Capital

Motorista apresentou versões contraditórias e foi preso; carga estava escondida entre fardos de borato

Karina Anunciato

Carga seria entregue em Araçariguama, interior de São Paulo (Foto: Reprodução/ Batalhão de Choque)

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu 1,5 tonelada de maconha na madrugada deste sábado (29) durante um bloqueio na entrada da MS-040, em Campo Grande. A ação faz parte da Operação Protetor, que fiscaliza caminhões e veículos de carga na região.

Os policiais abordaram uma carreta vermelha acoplada a um reboque carregado com borato. O motorista afirmou que havia partido de Corumbá com destino a Matozinhos (MG), mas apresentou versões divergentes sobre a data do carregamento e não conseguiu comprovar a origem da carga com nota fiscal.

Diante das contradições, a equipe realizou uma vistoria detalhada no veículo. Entre o carregamento, de forma visível, estavam 48 fardos com cheiro de maconha. Um dos pacotes foi aberto, confirmando a presença da droga. Após a pesagem, o total chegou a 1.532,2 kg.

O motorista disse aos policiais que recebeu a carga ilícita em um endereço que não soube informar em Corumbá e que o destino seria Araçariguama (SP), onde receberia as orientações finais ao chegar. Ele declarou que ganharia R$ 40 mil pelo transporte.

Apreensão e Consequências

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol). A carreta, o carregamento de borato e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Segundo a PM, o valor estimado da carga é de R$ 3,2 milhões.

