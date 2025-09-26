Veículos de Comunicação
TRAGÉDIA

Acidente aéreo em Aquidauana: Polícia Científica identifica segunda vítima

Piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros teve a identidade confirmada; corpo já está liberado para os procedimentos funerários

Duda Schindler

Órgãos analisam causas do acidente que matou quatro pessoas na fazenda Barra Mansa - Foto: Divulgação/PCMS
Órgãos analisam causas do acidente que matou quatro pessoas na fazenda Barra Mansa - Foto: Divulgação/PCMS

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul confirmou, nesta sexta-feira (26), a identificação oficial do corpo do piloto e proprietário da aeronave que caiu na última terça-feira (23), em área rural de Aquidauana. Trata-se de Marcelo Pereira de Barros, de 59 anos. Ele é a segunda vítima do acidente a ter a identidade confirmada.

Com a conclusão do exame, os corpos de Marcelo Pereira de Barros e do cineasta Rubens Crispim Júnior, identificado anteriormente, já foram liberados para os procedimentos funerários.

Os exames necroscópicos e de DNA do arquiteto chinês Kongjian Yu seguem em andamento, com apoio da Embaixada da China no Brasil. A Polícia Científica informou que os trabalhos são realizados de forma ininterrupta, inclusive durante o fim de semana, para garantir agilidade no processo de identificação.

A instituição reforçou que os prazos para entrega dos resultados variam conforme a complexidade de cada caso, mas assegurou que todos os recursos técnicos disponíveis estão sendo aplicados para oferecer respostas rápidas e confiáveis às famílias enlutadas.

