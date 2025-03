Polícia Civil prende dois por tráfico e adulteração de veículos em Campo Grande

Operação da DEFURV em Campo Grande apreende drogas e carro roubado

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul na última sexta-feira (14), em Campo Grande, acusados de adulteração de veículos roubados e tráfico de drogas. A ação, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), resultou na captura de um suspeito conhecido como “Bam”, de 38 anos, e de um comparsa de 37 anos, no Bairro Jardim Carioca. As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal, após investigações iniciadas em novembro de 2024, quando dois veículos furtados em outros estados foram recuperados na capital.

No imóvel dos suspeitos, um Peugeot 208 vermelho com placas falsas foi localizado, identificado como produto de um furto registrado em 23 de dezembro de 2024, no Bairro Jardim Monte Líbano. Além do carro, 49 porções de cocaína, somando 64 gramas, foram apreendidas, confirmando a atuação da dupla no comércio de entorpecentes. Segundo a DEFURV, “Bam” liderava o esquema de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, enquanto o segundo preso, apresentado como seu funcionário, também participava das atividades criminosas.

Os dois foram autuados em flagrante por adulteração de veículo, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação expôs uma rede que combinava o mercado ilegal de carros roubados com o narcotráfico.