Polícia resgata mulher mantida em cárcere; autor é preso em flagrante na Capital

Uma mulher foi resgatada nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil, por meio do SIG da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), em Campo Grande. Segundo a corporação, ela era mantida em cárcere privado pelo companheiro. A ação teve início após denúncia de familiares, que relataram dificuldade de contato e pedidos de socorro. No endereço indicado, foi constatada situação de risco, com ameaças de morte e impedimento de saída do imóvel.

Conforme o relato, a equipe se deslocou ao Jardim Centenário. No local, a vítima informou que vinha sendo monitorada no telefone e impedida de trabalhar há dois meses. Além disso, nos últimos dias, ela não podia deixar a residência. Em um momento de distração do autor, um aviso a familiares foi enviado, e uma investigadora da Especializada foi acionada.

Prisão em Flagrante e Medidas Protetivas

Diante do quadro, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia. Na sequência, ele foi autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado. Paralelamente, a vítima foi retirada em segurança, com acompanhamento policial para a coleta de pertences. Ademais, foram adotadas medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Acompanhamento Contínuo e Canais de Denúncia

Por fim, o caso segue sob apuração, enquanto a 1ª DEAM mantém acompanhamento do atendimento, inclusive com orientações sobre canais de denúncia e rede de proteção.