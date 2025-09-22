Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Polícia resgata mulher mantida em cárcere; autor é preso em flagrante na Capital

Adriano Hany

Ação do SIG da 1ª DEAM resultou no resgate da vítima e na prisão do autor em flagrante
Ação do SIG da 1ª DEAM resultou no resgate da vítima e na prisão do autor em flagrante. Foto: Gerada por IA

Uma mulher foi resgatada nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil, por meio do SIG da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), em Campo Grande. Segundo a corporação, ela era mantida em cárcere privado pelo companheiro. A ação teve início após denúncia de familiares, que relataram dificuldade de contato e pedidos de socorro. No endereço indicado, foi constatada situação de risco, com ameaças de morte e impedimento de saída do imóvel.

Conforme o relato, a equipe se deslocou ao Jardim Centenário. No local, a vítima informou que vinha sendo monitorada no telefone e impedida de trabalhar há dois meses. Além disso, nos últimos dias, ela não podia deixar a residência. Em um momento de distração do autor, um aviso a familiares foi enviado, e uma investigadora da Especializada foi acionada.

Prisão em Flagrante e Medidas Protetivas

Diante do quadro, o autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia. Na sequência, ele foi autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado. Paralelamente, a vítima foi retirada em segurança, com acompanhamento policial para a coleta de pertences. Ademais, foram adotadas medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Acompanhamento Contínuo e Canais de Denúncia

Por fim, o caso segue sob apuração, enquanto a 1ª DEAM mantém acompanhamento do atendimento, inclusive com orientações sobre canais de denúncia e rede de proteção.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos