Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

INVESTIGAÇÃO

Policial penal é preso por suspeita de ajudar organização criminosa em MS

Servidor já havia sido investigado por uso irregular de sistemas prisionais e favorecimento a detentos

Duda Schindler

Ele é investigado por envolvimento com organização criminosa alvo de uma operação deflagrada pelo Gaeco - Foto: Reprodução/ MPMS
Ele é investigado por envolvimento com organização criminosa alvo de uma operação deflagrada pelo Gaeco - Foto: Reprodução/ MPMS

Um policial penal, de 37 anos, foi preso preventivamente após decisão da Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele é investigado por envolvimento com uma organização criminosa alvo da Operação Blindspot, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.

Segundo as investigações, o servidor teria repassado informações sigilosas, feito consultas ilegais em sistemas restritos, recebido pagamentos indevidos e monitorado bens apreendidos em operações. Os indícios apontam que essas ações beneficiavam lideranças do grupo criminoso.

A Operação Blindspot foi realizada no dia 9 de julho de 2025 para desarticular uma rede interestadual de tráfico de drogas. Na ação, foram expedidos 37 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O esquema usava caminhões de carga e escondia entorpecentes em cilindros de oxigênio adulterados, mochilas e estepes de veículos. Em uma única apreensão, mais de 424 quilos de drogas foram retirados de circulação.

O policial penal já havia sido alvo da Operação Courrier, em 2022, quando foi acusado de uso irregular de sistemas prisionais e de favorecer detentos ligados a facções criminosas em troca de dinheiro.

De acordo com a decisão judicial, a prisão é necessária para manter a segurança pública, garantir que o acusado responda ao processo e evitar que volte a cometer crimes. O caso segue em segredo de Justiça.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos