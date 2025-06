Ponto de apoio noturno para pessoas em situação de rua volta ao Parque Ayrton Senna nesta segunda

Com a chegada de uma nova frente fria neste início de semana, que prevê temperaturas abaixo de 12ºC durante a madrugada, a estrutura de acolhimento noturno no Parque Ayrton Senna será reaberta nesta segunda-feira (09), a partir das 18 horas para atender a população em situação de rua, que poderá pernoitar no local.

A ação faz parte do Projeto “Inverno Acolhedor”, coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) e visa reforçar a proteção à população em situação de rua durante as frentes frias, com base nos alertas de frio intenso emitidos pela Defesa Civil. A ideia é que esta semana o Ponto de Apoio seja montado durante três dias, seguindo indicações meteorológicas. A ação funciona das 18 às 6 horas.

Na primeira frente fria do ano, que registrou temperaturas na casa dos 12ºC, 168 pessoas em situação de rua foram acolhidas no Parque Ayrton Senna entre os dias 28 e 30 de maio. Na ocasião, a estrutura também ofereceu vacinação contra a gripe, por meio do Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O Ponto de Apoio conta com colchões, alimentação fornecida por entidades parceiras e instituições religiosas que já atuam na defesa de direitos da população em situação de rua, entrega de agasalhos doados pela Defesa Civil do município e cobertores. As equipes também preparam a estrutura para garantir o acolhimento inclusive dos pets que acompanham essa população. No local eles recebem ração, coleiras e comedouros para ração e água.

A dinâmica da ação será igual a da primeira semana. As pessoas que desejarem receber atendimento no ponto de apoio serão encaminhadas ao Parque pelas equipes do Centro POP, por meio de ônibus da SAS e pelos técnicos do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que fazem as buscas ativas em regiões da Capital onde a população em situação de rua costuma se abrigar, além de atender denúncias da população. As pessoas também podem chegar de forma espontânea ao Parque.

A população pode colaborar informando sobre pessoas em situação de vulnerabilidade expostas ao frio por meio dos telefones (67) 99660-6539 e 99660-1469, além do 156.

Centro POP

Durante os dias de funcionamento do Ponto de Apoio, o Centro POP irá realizar novamente um esquema especial de atendimento, já que na primeira semana da ação, a maioria dos usuários que frequenta o espaço durante a semana aceitou o atendimento no Parque Ayrton Senna. Por isso, a equipe técnica estendeu o atendimento até as 20 horas, garantindo os encaminhamentos do serviço e o transporte até o ponto de apoio.

Com o encerramento do Ponto de Apoio às 6 horas, a população que pernoitar no Parque será encaminhada ao Centro POP para tomar café da manhã e dar continuidade ao atendimento psicossocial, se desejarem. O espaço oferece serviços essenciais a pessoas em situação de rua, operando de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

*Com informações da SAS