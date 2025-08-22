Veículos de Comunicação
PNAD CONTÍNUA

População de Mato Grosso do Sul mostra tendência de envelhecimento

Levantamento do IBGE aponta aumento da proporção de pessoas com 30 anos ou mais e crescimento da população idosa no Estado

Duda Schindler

Mulheres representam mais da metade da população de Mato Grosso do Sul - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
A população de Mato Grosso do Sul apresenta um claro processo de envelhecimento, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2012, pessoas com menos de 30 anos representavam 52,2% da população do Estado. Em 2024, essa faixa etária caiu para 45,2%, enquanto a parcela da população com 30 anos ou mais cresceu de 47,8% para 54,8%.

O aumento da população idosa também se destaca. Entre as pessoas com 65 anos ou mais, a participação passou de 7% em 2012 para 8,9% em 2024. Essa mudança reflete não apenas o envelhecimento natural da população, mas também fatores como a redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida.

A distribuição por sexo mostra que, em 2024, as mulheres representam 51,4% da população sul-mato-grossense, enquanto os homens correspondem a 48,6%. Em 2012, a situação era inversa, com maior proporção de homens (50,2%) em relação às mulheres (49,8%).

O estudo aponta que a população masculina é, em geral, mais jovem que a feminina. Até os 24 anos, a estimativa de homens é maior em quase todas as faixas etárias. No entanto, a partir dos 30 anos, a proporção de mulheres supera a de homens, reflexo da maior mortalidade masculina. Entre os idosos, a diferença se acentua: para cada 100 mulheres com 60 anos ou mais, há cerca de 82 homens.

