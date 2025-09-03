Portadores de fibromialgia são reconhecidos como pessoas com deficiência em MS

Pessoas portadoras de fibromialgia (FM) são reconhecidos como pessoas com deficiência em Mato Grosso do Sul, após sanção da Lei Estadual 6.468 nesta quarta-feira (3). O texto de autoria do deputado estadual Lucas de Lima (Sem partido), propôs a medida para que as pessoas diagnosticadas se enquadrem nos requisitos estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI).

A sanção foi publicada no Diário Oficial, e considera pessoa com deficiência, aquela que tem “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas“.

A fibromialgia

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a FM é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica que dura mais que três meses, mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor.

A doença crônica é acompanhada de sintomas típicos, como sono não reparador e cansaço. Pode haver também distúrbios do humor como ansiedade e depressão, e muitos pacientes queixam-se de alterações da concentração e de memória.

Com mais de 2,5% da população mundial afetada pela FM, a doença começa aparece entre 30 a 50 anos de idade.

Tratamento

Considerada uma doença sem cura, a meta no tratamento da FM é aliviar os sintomas com melhora na qualidade de vida. A doença não traz deformidades ou sequelas nas articulações e músculos, mas os pacientes apresentam uma má qualidade de vida.

O principal tratamento para pessoas com o diagnóstico é não-medicamentoso, ou seja, os cuidados do paciente consigo mesmo são mais importantes do que as medicações, embora elas também tenham seu papel. O principal tratamento da fibromialgia é o exercício aeróbico.