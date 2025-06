Pré-conferências discutem direitos e qualidade de vida da população idosa em Campo Grande

Quatro encontros preparatórios para a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão realizados nesta semana, com início nesta segunda-feira (23), no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Vovó Ziza. As pré-conferências devem reunir ao menos 300 pessoas ao longo da programação e vão discutir temas como saúde, inclusão, acessibilidade e assistência à população idosa.

Os encontros são voltados para idosos atendidos pelos Centros de Convivência (CCI) e Centros de Referência de Assistência Social (Cras), além de representantes da sociedade civil e do poder público. O objetivo é levantar propostas que possam ser incorporadas às políticas públicas voltadas ao envelhecimento, considerando as diversas realidades vividas por essa parcela da população.

As discussões seguem os eixos temáticos definidos pela 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (Conadipi), que acontece em novembro, em Brasília. Entre os temas estão o financiamento das políticas sociais, a proteção contra a violência, o acesso ao cuidado integral e o fortalecimento da atuação dos conselhos municipais.

As próximas pré-conferências acontecem no CCI Elias Lahdo (24), no Cras Piratininga (25) e no CCI Jacques da Luz (27), sempre no período da manhã. As contribuições colhidas nesses encontros vão compor o debate central da Conferência Municipal, marcada para o dia 30 de junho, também no CCI Vovó Ziza.

As ações são organizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. A participação da comunidade é considerada fundamental para aprimorar as estratégias públicas de garantia dos direitos e da dignidade na velhice.