Preços de hortifrúti variam na semana com queda na alface em MS

Os preços de frutas e hortaliças comercializadas na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) apresentaram variações nesta semana. A alface foi um dos produtos com maior redução no valor. Com boa oferta e consumo menor devido às temperaturas mais baixas, a caixa de 7 kg da verdura está sendo vendida por R$ 30,00, o que representa uma queda de 14% em relação à semana anterior.

A cebola nacional também teve recuo de preço. O saco de 20 kg passou a custar R$ 40,00, redução de 11%.

Entre as frutas, a manga tommy ficou 7% mais barata, com a caixa de 6 kg sendo vendida por R$ 60,00.

Por outro lado, alguns produtos registraram aumento. O tomate longa vida teve elevação no preço. A caixa de 25 kg está custando R$ 140,00. O melão espanhol apresentou a maior alta da semana entre as frutas. A caixa de 13 kg teve aumento de 9% e está sendo comercializada por R$ 60,00.