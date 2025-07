Presídio de Corumbá tem coleta de DNA de detentos condenados por crimes violentos

Detentos dos estabelecimentos penais masculino e feminino de Corumbá, incluindo o presídio feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, passaram por coleta de material genético na última quarta-feira (23). A ação foi direcionada a pessoas com condenação por crimes como homicídio, estupro, feminicídio e roubo com violência.

A medida segue a Lei Federal nº 12.654/2012, que obriga a coleta de DNA de condenados por crimes hediondos. As amostras serão inseridas no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), ferramenta que auxilia na identificação de autores de crimes ainda não solucionados.

A operação foi conduzida por 18 servidores da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, com apoio de 14 policiais penais. As coletas foram feitas por profissionais do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) de Campo Grande, em parceria com a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) de Corumbá.