Presídios de MS passam por vistorias na 8ª fase da Operação Mute

Unidades prisionais de Mato Grosso do Sul passam por vistorias nesta semana como parte da 8ª fase da Operação Mute, que ocorre simultaneamente em presídios de todo o país. A mobilização tem como foco principal impedir a comunicação entre membros de facções criminosas e, com isso, enfraquecer a articulação de crimes fora das penitenciárias.

As vistorias começaram na manhã de segunda-feira (30), no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), e devem continuar ao longo da semana em outras unidades prisionais do estado. Os policiais penais realizam revistas detalhadas em celas e pavilhões, com foco na apreensão de celulares, que costumam ser usados para coordenar atividades criminosas mesmo de dentro dos presídios.

A operação também busca reforçar a atuação da inteligência no sistema penitenciário como ferramenta de prevenção ao crime organizado. A expectativa é de que o bloqueio dessas comunicações ajude a reduzir a violência e ampliar o controle nas unidades.

No estado, a operação é coordenada pela Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Gisp) e pela Diretoria de Operações (DOP) da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). As ações contam com o apoio do Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e acompanhamento de um representante da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.