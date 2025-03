Preso suspeito de latrocínio tentado em Campo Grande

O crime ocorreu durante a madrugada do mesmo dia, no bairro Santa Carmélia, em Campo Grande.

Debates sobre a cadeia produtiva de suínos, atividades legislativas e evento em apoio ao autismo marcam a agenda da primeira semana do mês

Alems inicia abril com debates sobre suinocultura e apoio a evento de autismo

Proibição da pesca do Dourado é prorrogada em MS até 2027

Com o avanço das investigações, os policiais da DHPP receberam uma denúncia anônima indicando a identidade do autor do crime. Durante apurações na unidade hospitalar, a vítima, que recuperou a consciência, confirmou a autoria da agressão e relatou que o crime ocorreu durante o furto de um entorpecente que portava.

Diante das novas informações, a equipe policial realizou buscas e localizou o suspeito em uma região de mata, onde ele foi encontrado dormindo. O homem foi abordado e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à sede da DHPP, onde foi autuado em flagrante por latrocínio tentado.

O preso será submetido à audiência de custódia, na qual a Justiça determinará se ele responderá ao processo em liberdade ou permanecerá preso.