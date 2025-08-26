Prévia da inflação registra queda de 0,14% em agosto no Brasil

O custo de vida das famílias brasileiras ficou mais baixo em agosto. A prévia da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), caiu 0,14% no mês, segundo dados divulgados nesta terça-feira (26) pelo IBGE. O resultado é o menor desde setembro de 2022 e representa a primeira deflação em 12 meses.

A queda foi influenciada principalmente pelo setor de habitação, onde os preços recuaram 1,13%. O destaque ficou para a conta de luz, que caiu 4,93% graças ao chamado Bônus de Itaipu, desconto concedido a mais de 80 milhões de consumidores e que compensou o peso extra da bandeira tarifária vermelha.

Os alimentos também contribuíram para o alívio no bolso, registrando a terceira queda consecutiva. No mês, os preços caíram 0,53%, com destaque para batata-inglesa (-18,77%), cebola (-13,83%), tomate (-7,71%), arroz (-3,12%) e carnes (-0,94%).

Nos transportes, a gasolina teve retração de 1,14%, ajudando a reduzir o índice. O grupo como um todo registrou queda de 0,47%, também influenciado pelas passagens aéreas e automóveis novos.

Apesar da deflação, nem todos os setores acompanharam a tendência. Despesas pessoais (1,09%), saúde (0,64%) e educação (0,78%) apresentaram aumento de preços, com impacto positivo no índice.

Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 4,95% nos últimos 12 meses, abaixo dos 5,30% registrados em julho. O número ainda está acima da meta de inflação definida pelo governo para 2025, de 3% ao ano, mas mostra tendência de desaceleração.