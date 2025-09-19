Primavera dos Museus abre programação na Capital com foco em mudanças climáticas

A 19ª Primavera dos Museus começa em Campo Grande com debates, exposições e oficinas que unem cultura, memória e meio ambiente. A abertura será na segunda-feira (22), às 18h, com a mesa-redonda “Museus e Mudanças Climáticas”, transmitida pelo canal da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) no YouTube. O evento é gratuito e aberto ao público.

Participam da discussão a antropóloga Laura Pael, coordenadora do Museu de Arqueologia da UFMS, e Fernanda Reverdito, atriz, pesquisadora e gestora cultural responsável pelo Ponto de Memória “Casa da Memória Raída”. O debate busca reforçar o papel dos museus como espaços de reflexão, preservação e transformação social diante da crise climática.

Segundo a coordenadora do Sistema Estadual de Museus, Cristiane Freire, a escolha do tema reforça a necessidade de aproximar memória e meio ambiente. Para ela, o patrimônio cultural sob guarda dos museus oferece ferramentas valiosas para estimular a consciência crítica sobre os desafios ambientais globais.

A programação em Campo Grande se estende ao longo da semana. De 22 a 24 de setembro, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promove o workshop “Registro, manipulação, conservação e preservação de acervos”, das 8h às 11h, com atividades voltadas à preservação de materiais técnicos, fotográficos e audiovisuais.

No dia 23, às 19h, o MIS abre a exposição “Passeio da Alma”, da artista visual Amanda Monteiro. No dia 24, ao meio-dia, será lançado o projeto “Cine Meio Dia”, com exibição gratuita de curtas-metragens regionais, nacionais e internacionais. Já no dia 25, às 18h, entra em cartaz a mostra fotográfica “Parto: Histórias que nascem”, disponível até 10 de outubro.

No dia 26, às 19h, será inaugurada a exposição “Nos Trilhos da Memória”, de Rachid Waqued, dedicada ao centenário da estrada de ferro Noroeste do Brasil, aberta ao público até 10 de novembro. Encerrando a programação, no dia 27, às 18h, acontece o lançamento do livro “Palavras Delas – Uma Coletânea Expressões do Fantástico”, com contos de escritoras sul-mato-grossenses.