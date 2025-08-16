Primeiro Big Day das Araras-azuis mobiliza amantes da natureza em três países

Neste sábado (16) e domingo (17), acontece o primeiro Big Day das Araras-azuis, iniciativa do Instituto Arara Azul que convida pessoas do Brasil, Bolívia e Paraguai a se unirem em uma mobilização pela conservação da espécie. O evento é gratuito e aberto a todos, sem necessidade de experiência científica ou técnica, e busca estimular a chamada ciência cidadã.

A proposta é simples: durante os dois dias de evento, qualquer pessoa pode observar araras-azuis (Anodorhynchus hyacinthinus) em seu habitat natural, registrar informações como local, data, horário, quantidade de indivíduos e, se possível, enviar fotos ou vídeos. Esses dados serão reunidos pelo Instituto para compor um banco de informações que ajudará no monitoramento da população da espécie e na preservação de seus ambientes.

Símbolo do Pantanal e da fauna brasileira, a arara-azul-grande enfrenta ameaças como a destruição do habitat, mudanças climáticas e comércio ilegal de aves silvestres. Apesar de projetos de conservação já consolidados, especialistas destacam que a participação da sociedade pode ampliar os resultados e fortalecer as ações de proteção.

Segundo Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul, a mobilização vai além do aspecto científico. “A ideia nasceu como uma amostragem de avistamentos, mas acabou se transformando em uma grande iniciativa de engajamento, onde a ciência cidadã se tornou protagonista”, afirmou.

Para participar, basta registrar os avistamentos e enviar as informações por canais oficiais do Instituto, como formulário online, aplicativos de observação de aves (eBird, Wikiaves e Biofaces) ou ainda pelo WhatsApp da campanha. Todos os dados serão analisados por biólogos e cientistas parceiros.

Big Day das Araras-azuis

Data: 16 e 17 de agosto de 2025

Local: Áreas de ocorrência da espécie no Brasil, Bolívia e Paraguai

Mais informações: www.institutoararaazul.org.br e Instagram @institutoararaazuloficial