Primt Itinerante inicia triagem com alta procura no Aero Rancho

A primeira etapa do Primt Itinerante registrou grande adesão nesta terça-feira (20), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Logo nas primeiras horas, 153 pessoas passaram pela triagem para o Cadastro Reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), superando em mais de duas vezes a previsão inicial de 60 senhas.

A iniciativa tem como meta selecionar 360 novos beneficiários e é organizada por meio de parceria entre a Fundação Social do Trabalho (Funsat) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), com apoio da equipe técnica do CRAS. Entre os atendidos na primeira ação, cerca de 85% foram considerados aptos a participar do processo seletivo.

O Primt é voltado a pessoas desempregadas há mais de 180 dias, oferecendo oportunidade de atuação em atividades como serviços administrativos, conservação de espaços públicos e apoio a eventos promovidos pelo município. Os selecionados recebem salário mínimo, cesta básica, alimentação nos dias de trabalho e, no mínimo, 40 horas de capacitação em cursos e palestras.

A triagem continua até 26 de maio, em outros cinco bairros de Campo Grande, com a distribuição de 60 senhas por local. Confira a agenda:

21 de maio (terça-feira) – CRAS Vida Nova

Rua Jaci Maria de Azevedo Moro, 164 – Jardim Vida Nova

22 de maio (quarta-feira) – CRAS Noroeste

Rua Barbacena, s/nº – Jardim Noroeste

23 de maio (quinta-feira) – CRAS Vila Gaúcha

Rua da Praia, 631 – Coophavilla II

26 de maio (segunda-feira) – CRAS Canguru

Rua dos Topógrafos, 1175 – Jardim Canguru

26 de maio (segunda-feira) – CRAS Moema

Rua Querubina Garcia Nogueira, s/nº – Recanto dos Rouxinóis

Critérios para participação:

Ter entre 18 e 67 anos;

Estar fora do mercado formal de trabalho há mais de 180 dias;

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Renda familiar per capita de até meio salário mínimo;

Apresentar RG, CPF, comprovante de residência e Folha Resumo do NIS;

Apenas um membro por família pode integrar o programa;

Ex-beneficiários só podem retornar após seis meses do desligamento.

Cotas previstas:

5% para pessoas negras;

5% para pessoas com deficiência (PCD);

5% para mulheres vítimas de violência doméstica;

3% para egressos do sistema penitenciário;

3% para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).