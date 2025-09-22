Veículos de Comunicação
AGRO É MASSA

Produção de algodão em MS alcança bons resultados e prepara próxima safra

Estado colheu 31,6 mil hectares e já planeja expansão para 2025/2026

Duda Schindler

Lavouras da Região I de MS estão no período de vazio sanitário - Foto: Reprodução/ Notícias Agrícolas

Mato Grosso do Sul encerrou a safra 2024/2025 de algodão com 31.683 hectares cultivados e colheita já concluída. Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul), 60% da produção está beneficiada e os números preliminares de produtividade são positivos, com qualidade de fibra considerada alta.

O diretor executivo da Ampasul, Adão Hoffmann, afirma que os produtores estão de olho na próxima safra e já fazem o planejamento com base nos resultados deste ciclo e nas projeções de preços das commodities. A expectativa é de que possa haver até aumento da área plantada em 2025/2026.

Costa Rica, especialmente a região do Baús, segue como principal polo de produção no estado. Para manter a produtividade, os produtores também cumprem o vazio sanitário, que começou no dia 15 de setembro na região e segue até o fim de novembro.

A medida é voltada para interromper o ciclo do bicudo-do-algodoeiro e outras pragas, reduzindo a necessidade de defensivos e garantindo maior sustentabilidade à cultura.

Confira essa e outras informações no Agro é Massa:

