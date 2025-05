Produção de soja e milho cresce e Brasil projeta safra maior em 2024/25

A produção brasileira de soja para a safra 2024/25 foi estimada em 172 milhões de toneladas, segundo novo levantamento da Datagro Grãos. O volume representa alta de 11% em relação à colheita anterior, marcada por perdas climáticas.

A recuperação se deve ao aumento de área plantada e à melhora na produtividade média. Apesar de perdas pontuais no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, o clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras.

Com isso, o país deve registrar um superávit de 576 mil toneladas, o primeiro em cinco anos. O consumo interno está estimado em 57,5 milhões de toneladas, enquanto as exportações devem alcançar 111 milhões, alta de 11%.

Para o milho, a produção total foi ajustada para 132,7 milhões toneladas, crescimento de quase 9% sobre o ciclo anterior. O destaque é para o milho de inverno, que responde por mais de 80% da produção nacional.

A produtividade média deverá ser recorde, mesmo com déficit de 2,3 milhões de toneladas em relação à demanda.