Produtores rurais têm até 2 de junho para declarar rebanho em MS

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) informa que encerra-se no dia 2 de junho o prazo para envio da Declaração de Rebanho e Atualização Cadastral referente ao ano de 2025. O procedimento é obrigatório e não terá prorrogação.

Até o momento, pouco mais da metade dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul realizaram a declaração. Aqueles que não cumprirem a exigência dentro do prazo estarão sujeitos a multas, bloqueios na emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e demais restrições sanitárias, com impacto direto nas atividades de comercialização e transporte de animais.

A exigência é válida para todos os criadores, independentemente do tamanho do rebanho, e abrange as seguintes espécies: bovinos, bubalinos, aves de subsistência, suínos de subsistência, caprinos, ovinos, equídeos (cavalos, asininos e muares), abelhas, bicho-da-seda e animais aquáticos.

A declaração pode ser feita de duas formas:

Pelo sistema e-Saniagro, disponível no site www.iagro.ms.gov.br

Presencialmente, nas unidades locais da Iagro. Os endereços estão disponíveis no site

A Iagro alerta que, devido ao aumento no número de acessos nos últimos dias do prazo, o sistema pode apresentar instabilidade. Por isso, recomenda que os produtores não deixem para fazer o procedimento na data final.