Programa capacita mulheres do agro em gestão, liderança e negócios

Teve início em Campo Grande o Programa Donas do Agro, uma iniciativa do Senar/MS voltada à formação de mulheres que atuam no meio rural. O curso tem como foco a gestão, liderança e empreendedorismo no agronegócio. A primeira aula ocorreu no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte.

A formação será realizada com dois encontros mensais, somando 80 horas de carga horária. Mais de 30 mulheres participam da primeira turma. O programa atende produtoras rurais, trabalhadoras das cadeias produtivas do agro e colaboradoras de Sindicatos Rurais, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo.

O conteúdo está dividido em três eixos:

Família e Liderança: abordando governança, sucessão familiar, perfil comportamental, comunicação e liderança de equipes.

abordando governança, sucessão familiar, perfil comportamental, comunicação e liderança de equipes. Gestão e Inovação: com temas como gestão estratégica, princípios ESG no agro, tendências e inovações.

com temas como gestão estratégica, princípios ESG no agro, tendências e inovações. Desenvolvimento Regional e Negócios: com foco em oportunidades locais, desenvolvimento regional e atuação feminina nos negócios.

A proposta do Senar/MS é ampliar a atuação do programa em todo o estado por meio de indicações dos Sindicatos Rurais. A diretora-técnica do Sistema Famasul, Mariana Urt, afirmou que a iniciativa está alinhada ao planejamento estratégico da instituição e visa qualificar lideranças femininas no campo.

A coordenação geral do programa orienta que interessadas devem procurar o Sindicato Rural do município para obter informações sobre as próximas turmas.