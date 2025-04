Programa permanente articula ações contra o racismo em MS

Entrou em vigor nesta sexta-feira (4), com publicação no Diário Oficial, um programa permanente para prevenção e enfrentamento ao racismo no Mato Grosso do Sul. O MS Sem Racismo articula ações em diferentes áreas da administração pública para garantir os direitos de populações negras, indígenas, de comunidades de terreiro, religiões de matriz africana e outros grupos historicamente discriminados.

O programa busca eliminar práticas de discriminação racial, xenofobia e intolerância, promovendo o acesso igualitário a direitos e oportunidades. As ações também incluem estratégias de conscientização da sociedade e fortalecimento das políticas públicas voltadas à diversidade étnico-racial.

A medida integra diretrizes do plano de governo estadual e consolida iniciativas já existentes em uma política estruturada e contínua.

O MS Sem Racismo é coordenado pela Secretaria de Estado da Cidadania (SEC).

21 dias de ativismo

No mês de março, o Estado de Mato Grosso do Sul uniu forças contra a discriminação racial e religiosa com a campanha 21 dias de ativismo, realizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, pasta ligada à SEC.

A data é uma homenagem às vítimas do “Massacre de Shaperville”, ocorrido no dia 21 de março de 1960, quando foram assassinados 69 jovens e outras centenas ficaram feridas. Desde então, a ONU considera a data como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.

Durante as agendas do mês, a SEC foi palco para uma grande discussão acerca das políticas públicas para promoção da igualdade racial em Mato Grosso do Sul.

O encontro reuniu autoridades, membros do Cedine e representantes dos movimentos sociais.

*Com informações da Secretaria de Estado da Cidadania/MS