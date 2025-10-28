Veículos de Comunicação
CULTURA

Projeto Cine Mulheres exibe filme sobre Leila Diniz no MIS

Sessão gratuita acontece nesta terça-feira (28), em Campo Grande, e propõe reflexão sobre gênero, arte e sociedade

Duda Schindler

Projeto iniciou no mês passado com o curta Jardim de Pedra, de Daphyne Schiffer - Foto: Divulgação

O projeto de extensão Cine Mulheres, Glauces e Leilas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), exibe nesta terça-feira (28), às 18h30, no Museu da Imagem e do Som (MIS), o filme “Leila Diniz”, dirigido por Luiz Carlos Lacerda e lançado em 1987. A sessão é aberta ao público e tem classificação indicativa de 12 anos.

A exibição faz parte da segunda edição do projeto, que homenageia mulheres marcantes do cinema brasileiro e propõe debates sobre temas psicossociais por meio da arte. O longa retrata a trajetória de Leila Diniz, atriz que desafiou padrões e enfrentou a repressão do regime militar, tornando-se símbolo de liberdade e expressão feminina.

Coordenado pela professora Jacy Curado, o projeto integra as áreas de psicologia, comunicação e arte, com o objetivo de promover reflexão e conscientização sobre questões como gênero, racismo e desigualdade social. As sessões ocorrem mensalmente no MIS e contam com debates após as exibições.

Ao longo de 18 meses, serão apresentados 12 filmes selecionados por uma curadoria, abordando temas como afetividade, sexualidade, trabalho e democracia. O projeto envolve docentes e estudantes dos cursos de jornalismo, psicologia, direito e audiovisual da UFMS.

Serviço

Cine Mulheres, Glauces e Leilas – Exibição do filme “Leila Diniz”

Data: terça-feira, 28 de outubro
Horário: 18h30
Local: Museu da Imagem e do Som (3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho)
Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro – Campo Grande
Classificação indicativa: 12 anos
Entrada: gratuita

