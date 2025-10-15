Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

NA ALEMS

Projeto cria Protocolo Sul-Mato-Grossense Antirracista para combater o racismo em espaços públicos e privados

Iniciativa propõe medidas de prevenção, conscientização e acolhimento às vítimas em estabelecimentos de grande circulação no estado

Duda Schindler

Deputados durante a sessão desta quarta-feira (15) - Foto: Reprodução/Alems
Deputados durante a sessão desta quarta-feira (15) - Foto: Reprodução/Alems

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aprovaram, nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei 104/2024, que institui o Protocolo Sul-Mato-Grossense Antirracista. A proposta, de autoria da deputada Gleice Jane (PT), incentiva estabelecimentos de grande circulação de pessoas, como escolas, shoppings, órgãos públicos, restaurantes e espaços de lazer, a adotar medidas de conscientização, prevenção e acolhimento às vítimas de racismo e injúria racial.

Entre as ações previstas estão treinamentos sobre racismo estrutural e institucional, a disponibilização de materiais informativos sobre os direitos das vítimas e a criação de espaços de acolhimento para quem sofrer discriminação. O projeto também determina que os locais indiquem funcionários capacitados para atender essas situações e ofereçam suporte para registro de denúncias e encaminhamento às autoridades.

O texto ainda cria o Certificado Antirracista, que será concedido a instituições que implementarem o protocolo de forma voluntária. A regulamentação e os critérios de concessão ficarão sob responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sead).

Na justificativa, a deputada Gleice Jane destacou que a proposta busca transformar espaços públicos e privados em ambientes mais seguros e inclusivos. “É uma forma de fortalecer a política antirracista no Estado, oferecendo capacitação, acolhimento e proteção para pessoas negras, indígenas e imigrantes”, afirmou.

A matéria segue agora para redação final antes de ser encaminhada à sanção do governador. Se aprovada, Mato Grosso do Sul se tornará um dos primeiros estados do país a instituir um protocolo formal de enfrentamento ao racismo em locais de grande circulação.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos