Projeto leva horta escolar para estudantes da zona rural em Água Clara

Uma horta de 112 metros quadrados passou a integrar a rotina de 115 estudantes da Escola Municipal do Campo Eva Freitas Mathias, no distrito de São Domingos, zona rural de Água Clara (MS). A iniciativa faz parte do projeto “Crescer e Colher”, lançado na quinta-feira (26), com o objetivo de incentivar práticas sustentáveis e promover educação ambiental aliada à alimentação saudável.

O projeto foi implantado com apoio técnico da empresa MS Florestal, em parceria com o programa Bracell Social e a prefeitura do município. A proposta é integrar o espaço cultivado às atividades pedagógicas, com os professores utilizando a horta como ferramenta de ensino interdisciplinar.

Segundo a diretora da escola, Rosimara Aparecida Piovesana, os alunos demonstram interesse direto pelo cultivo e cuidados com os canteiros. “Eles se envolvem com entusiasmo no cuidado com a horta e aprendem, na prática, sobre meio ambiente, alimentação saudável e colaboração”, afirmou.

São 112 m² destinados a horta – Foto: Assessoria

A estrutura da horta conta com 17 canteiros, sistema de irrigação, cercamento e cobertura com sombrite. Já foram plantadas 13 variedades de hortaliças e legumes, entre elas alface, couve, cenoura, beterraba, coentro, berinjela e jiló.

Para a secretária municipal de Educação, Vanessa Nunes Moura Santos, a iniciativa gera impactos além da sala de aula. , disse.

O projeto será ampliado para outras escolas do interior de Mato Grosso do Sul. O próximo lançamento está marcado para o dia 1º de julho, em Brasilândia. Também receberão a iniciativa escolas do Assentamento Mutum, em Brasilândia, e do município de Santa Rita do Pardo.

*Com informações da assessoria