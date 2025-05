Projeto leva música, dança e poesia a três cidades de MS com entrada gratuita

Campo Grande, Corumbá e Dourados recebem, entre os dias 7 e 13 de maio, uma imersão pela cultura sul-mato-grossense unida pela música, dança e poesia. O projeto, realizado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, promove espetáculos com entrada gratuita com dois nomes gigantes de Mato Grosso do Sul: Geraldo Espíndola e Márcio De Camillo.

Acompanhados pela Orquestra de Câmara do Pantanal e pela Cia de Dança do Pantanal, o repertório trará músicas com marca registrada como “Me Deixar Levar”, “Quiquio”, “É Necessário” e “Vida Cigana”, costurando a trajetória dos compositores de Mato Grosso do Sul com coreografias fazem o público viajar pelas belezas do estado.

Moinho Cultural

Fundado há 21 anos, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano é uma organização da sociedade civil que atua nos territórios fronteiriços do Brasil para a transformação positiva da realidade local, dando voz e vez às crianças, adolescentes e jovens, por meio de acesso a bens culturais, conhecimento tecnológico, noções de empreendedorismo e cidadania plena.

Desde o início das atividades, mais de 25 mil crianças e adolescentes já foram atendidos pela instituição.

Música Poética

Dourados – 07 de maio (quarta-feira), às 20h

UFGD – Cine Auditório Wilson Biasotto

R. João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso