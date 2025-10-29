Projeto leva teatro de Nelson Rodrigues a presídios femininos de Campo Grande

Cerca de 150 mulheres privadas de liberdade em Campo Grande tiveram a oportunidade de assistir a uma peça de teatro dentro das unidades prisionais. O projeto “A Valsa em Lugares Esquecidos”, idealizado e protagonizado pela atriz Tauanne Gazoso, levou o espetáculo “Valsa nº 6”, de Nelson Rodrigues, a dois presídios femininos da capital — o Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada e o Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi.

O projeto realizou cinco apresentações e duas rodas de conversa, abrindo espaço para que as internas compartilhassem emoções e lembranças a partir do contato com o teatro. Na peça, Tauanne interpreta Sônia, uma jovem assassinada que tenta reconstruir a própria história entre lembranças e delírios. Para a atriz, a proposta foi criar um diálogo entre a personagem e as mulheres em situação de reclusão. “A arte também é um direito delas. O teatro escuta, não julga”, afirma.

Em sua adaptação, a atriz deu novo sentido à personagem principal, que deixa de ser apenas uma vítima e se transforma em símbolo de libertação e força feminina, representada pela figura da Pomba Gira Menina, entidade associada à proteção e autonomia das mulheres. O encerramento do espetáculo, com Sônia dançando em espiral até desaparecer, emocionou o público e gerou momentos de silêncio e reflexão.