Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

INCLUSÃO

Projeto promove oficinas de artesanato para pessoas cegas e surdas na Capital

Iniciativa oferece acessibilidade, mestres artesãos e materiais adaptados para estimular a criação de 90 peças durante o mês

Duda Schindler

Ao todo, serão beneficiados 30 participantes - Foto: Divulgação
Ao todo, serão beneficiados 30 participantes - Foto: Divulgação

O projeto Arte Inclusiva chega a Campo Grande com a proposta de oferecer oficinas de artesanato em argila especialmente adaptadas para pessoas cegas e surdas. As atividades serão 100% voltadas para pessoas com deficiência sensorial.

A primeira oficina será realizada no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (Ismac), com início nesta terça-feira (2), com encontros sempre às terças e quintas-feiras durante todo o mês. Os instrutores serão os mestres artesãos Rodrigo Marçal e Vanderson Avalhaes.

Já na Associação dos Surdos de Campo Grande, a oficina começa no dia 6, sempre aos sábados, em período integral, sob a condução dos mestres artesãos Cleber Ferreira e Felipe Avalhaes.

As oficinas contarão com material sensorial de fácil manuseio, intérprete de Libras, divulgação em Braille e equipe especializada em acessibilidade. Ao todo, serão beneficiados 30 participantes – 15 pessoas cegas e 15 pessoas surdas – com a meta de produzir 90 peças de artesanato ao longo do projeto.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos