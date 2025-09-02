Projeto promove oficinas de artesanato para pessoas cegas e surdas na Capital

O projeto Arte Inclusiva chega a Campo Grande com a proposta de oferecer oficinas de artesanato em argila especialmente adaptadas para pessoas cegas e surdas. As atividades serão 100% voltadas para pessoas com deficiência sensorial.

A primeira oficina será realizada no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (Ismac), com início nesta terça-feira (2), com encontros sempre às terças e quintas-feiras durante todo o mês. Os instrutores serão os mestres artesãos Rodrigo Marçal e Vanderson Avalhaes.

Já na Associação dos Surdos de Campo Grande, a oficina começa no dia 6, sempre aos sábados, em período integral, sob a condução dos mestres artesãos Cleber Ferreira e Felipe Avalhaes.

As oficinas contarão com material sensorial de fácil manuseio, intérprete de Libras, divulgação em Braille e equipe especializada em acessibilidade. Ao todo, serão beneficiados 30 participantes – 15 pessoas cegas e 15 pessoas surdas – com a meta de produzir 90 peças de artesanato ao longo do projeto.