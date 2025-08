Projeto propõe medidas de proteção a profissionais da Educação em MS

Um novo projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) quer estabelecer regras claras de proteção aos profissionais da Educação vítimas de violência em escolas públicas e privadas do estado. Batizada de “SOS Educação”, a proposta é de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB) e foi protocolada nesta quarta-feira (6).

O texto determina uma série de medidas a serem adotadas em caso de agressões físicas ou ameaças contra professores, coordenadores, bibliotecários, auxiliares e outros trabalhadores da área que atuam em contato direto com os alunos. A norma define como violência qualquer ato que resulte em lesão corporal, morte ou danos ao patrimônio desses profissionais durante o exercício de suas funções.

Entre as obrigações previstas para a escola, está o acionamento imediato da Polícia Militar e o encaminhamento do profissional agredido para atendimento médico ou pericial. A instituição também deve garantir que a vítima retire seus pertences do local com segurança.

O projeto também estabelece deveres para os estudantes, como manter postura respeitosa em sala de aula, cuidar do ambiente escolar e seguir as normas internas da escola. A proposta destaca que a prevenção à violência ajuda a preservar a qualidade do ensino e a integridade de toda a comunidade escolar.

Após o prazo para recebimento de emendas, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso tenha parecer favorável, seguirá para as demais comissões e votações em plenário.